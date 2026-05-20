Joven resulta lesionado tras recibir disparo con arma de presión en Aquiles Serdán “Chuiná”, Champotón

Un persona del sexo masculino, originaria de la localidad de Aquiles Serdán “Chuiná”, municipio de Champotón, sufrió una lesión tras recibir un disparo con arma de presión.

De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió la noche de ayer martes, alrededor de las 22:30 horas en la localidad antes referida.

Más tarde, alrededor de las 11:15 horas aproximadamente, esta persona ingresó al nosocomio local de Champotón para su valoración, acompañado por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de atender el reporte.

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Por ahora, se desconocen los generales de esta persona, así como el tipo de lesión ni la gravedad de la herida tras recibir el disparo con esta arma de presión.

Sobresalió que esta persona, un joven, se encontraba jugando con su compañero con armas de balines cuando ocurrió el accidente.

Inicialmente circuló la versión de que una persona había sido atacada con un arma de fuego; sin embargo, posteriormente se confirmó que la lesión fue causada por un arma de aure comprimido.