MasterChef 24/7: Conoce a Alberto Palomino, el yucateco dentro de “la cocina más famosa de México”

El pasado domingo comenzó la nueva temporada de MasterChef, y ahora con su reciente formato 24/7, donde transmiten el avance de los participantes, entre ellos un yucateco originario del municipio de Mérida.

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Se trata de Alberto Palomino, conocido como "Ramahá", quien comienza a conquistar a los televidentes al asegurar su lugar dentro de “la cocina más famosa de México”.

Su personalidad extravagante, creativa y visual ha llamado la atención durante su participación, siendo uno de los nuevos representantes del programa.

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¿Quién es el yucateco Alberto Palomino?

Con un gran apoyo dentro de la comunidad de Mérida y Yucatán, Alberto Palomino "Ramahá" ha destacado en redes sociales por proyectos de manualidades, decoración, diseño artesanal y sobre todo la gastronomía.

En su desempeño ha sido conductor, tallerista, artesano y comerciante, manteniendo diversos proyectos creativos en la entidad.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?