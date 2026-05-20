MasterChef 24/7: Conoce a Alberto Palomino, el yucateco dentro de “la cocina más famosa de México”

El pasado domingo comenzó la nueva temporada de MasterChef, y ahora con su reciente formato 24/7, donde transmiten el avance de los participantes, entre ellos un yucateco originario del municipio de Mérida.
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Se trata de Alberto Palomino, conocido como "Ramahá", quien comienza a conquistar a los televidentes al asegurar su lugar dentro de “la cocina más famosa de México”.
Su personalidad extravagante, creativa y visual ha llamado la atención durante su participación, siendo uno de los nuevos representantes del programa.
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¿Quién es el yucateco Alberto Palomino?
Con un gran apoyo dentro de la comunidad de Mérida y Yucatán, Alberto Palomino "Ramahá" ha destacado en redes sociales por proyectos de manualidades, decoración, diseño artesanal y sobre todo la gastronomía.
En su desempeño ha sido conductor, tallerista, artesano y comerciante, manteniendo diversos proyectos creativos en la entidad.
¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?
- Michelle Malacara
- Luis Alfonso Ramos
- Emmanuel Chiang
- Carmen Fuentes
- Flor Ramírez
- Jazmín Bernal
- Camila Romero
- Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
- Daniela Parra
- Ixdit Vega
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Claudia Ruíz
- Diego Carrillo
- Julio Vázquez
- Bruno Bautista, "Lancer"
- Ricardo Cendejas
- María del Carmen Ramos
- Javier Lara
- Nahieli Jácome, "Nash"
- Arturo López
- Alberto Palomino, "Ramahá"