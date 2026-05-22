Menor de 13 años provoca choque entre motocicletas en Escárcega

Una joven mujer fue atendida por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) luego que en la mañana cuando conducía sobre la calle 63 por 46- A en la colonia Carlos Salinas de Gortari su motocicleta italika negro con amarillo, placa 78A3Y8 del estado , se impacta contra la motocicleta Italika de color gris, placa 38GUU9 del estadó, conducida por un menor de 13 años, fue trasladada a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tomaron conocimiento elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, el caso fue turnado a la Vicefiscalia Regional del Estado.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 06: 45 horas, cuando circulaba con paso de preferencia sobre la calle 63 una motocicleta Italika 125 de color negra con amarillo, era conducida por una joven que se dirigía a su trabajo, pero al llegar al cruce de la calle 46- A de la colonia Carlos Salinas de Gortari.

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Circulaba una motocicleta de la marca Italika de color gris, conducida a exceso de velocidad por un menor de 13 años, que no realizo su alto obligatorio y no respeto el paso de preferencia de la otra motocicleta y ocasiono que se impactaran y del fuerte golpe cayeron sobre el pavimento, donde la joven resulto con graves lesiones y su unidad con daños materiales.

Al lugar llego personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias, que atendieron a la mujer y luego de estabilizarla la trasladaron al IMSS, donde es derecho habiente, al lugar llegaron elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana , que acordonaron el área y levantaron evidencias.

Mas tarde llego la madre del menor quien fue notificada por los elementos policiacos que el caso seria turnado a la Vicefiscalia Regional del Estado, para que el ministerio publico realice las investigaciones correspondientes, mientras las dos motocicletas fueron remolcadas al corralón de la ciudad y puestas bajo resguardo policiaco