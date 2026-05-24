Mujer lesionada tras accidente en el malecón de Champotón

Una persona del sexo femenino terminó sobre el pavimento y con lesiones tras haber sido colisionada por una camioneta en el malecón de Champotón.

De acuerdo con los reportes, el percance se registró alrededor de las 10:45 horas sobre el carril interno del malecón Carlos Sansores, a la altura de la calle 7, colonia Issste.

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Según testigos oculares, la motorista se habría asomado sin la debida precaución; sin embargo, hasta el momento no hay un peritaje oficial por parte de las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México.

Mientras tanto, la Cruz Roja se encargó de atender a la persona lesionada y posteriormente llevarla al nosocomio local para su valoración médica.