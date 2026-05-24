Rescatan en el malecón de Campeche a turista que se tiró a recuperar su celular

Una turista originaria del Estado de Chihuahua resultó con diversas lesiones luego de ingresar al mar para intentar recuperar su teléfono celular, que fue arrastrado por el viento y cayó al agua mientras se tomaba fotografías en el malecón de la ciudad.

El incidente ocurrió a la altura del monumento ‘Novia del Mar’, donde elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron tras recibir el reporte de una mujer que se encontraba en dificultades para salir del mar.

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Durante sus recorridos de vigilancia sobre el malecón, los agentes fueron alertados por la central de radio sobre una persona que solicitaba auxilio dentro del agua. Al llegar al sitio, un ciudadano señaló a una mujer que permanecía atrapada entre las rocas mientras era golpeada por las olas.

La afectada explicó a los policías que momentos antes se encontraba tomándose fotografías cuando una ráfaga de viento provocó que su teléfono celular cayera al mar. Debido a que el dispositivo contenía información importante relacionada con su trabajo, decidió ingresar al agua para recuperarlo. No obstante, quedó atrapada entre las piedras sin poder salir por sus propios medios.

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Minutos después arribaron elementos de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras necesarias para rescatarla y ponerla a salvo en tierra firme.

Posteriormente, personal de la unidad 236 del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) le brindó atención médica en el lugar. Los paramédicos determinaron que presentaba policontusiones y laceraciones en las extremidades inferiores, producto del contacto con las rocas durante el incidente.

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A pesar de las lesiones, la turista no requirió ser trasladada a un hospital, por lo que permaneció en el sitio tras recibir las curaciones correspondientes.