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Campeche / Sucesos

Motociclista termina con la pierna destrozada tras derrapar en Candelaria

Motociclista lesionado en Candelaria: perdió control de su Italika gris en la carretera La Tolva–Venustiano. Fue auxiliado y llevado al hospital.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

28 de may de 2026

1 min

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Choque en carretera estatal deja saldo de un herido grave
Choque en carretera estatal deja saldo de un herido grave / Joaquín Guevara

El conductor de una motocicleta Italika gris, placa 80A9Y6 del estado, resultó con lesiones graves esta mañana, cuando circulaba sobre la carretera estatal de La Tolva hacia Venustiano Carranza, a la altura del rancho Curis, perteneciente al municipio de Candelaria, fue auxiliado por varias personas que viajaban en sus vehículos en ese momento.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 10:00 horas, cuando circulaba sobre la carretera estatal La Tolva hacia el ejido Venustiano, perteneciente al municipio de Candelaria, una motocicleta Italika gris, conducida a exceso de velocidad por un hombre.

Al llegar cerca del rancho Curis, perdió el control del manubrio y provocó que abandonara la cinta asfáltica, resultando con graves lesiones.

El accidente fue visto por personas que viajaban en sus vehículos y se aproximaron a prestarle ayuda, solicitando el apoyo del personal médico, para que fuera