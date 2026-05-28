Síguenos

Última hora

México

CNTE bloquea "arteria" principal en la CDMX y anuncia intensificación de protestas

Campeche

Diputados denuncian obsolescencia de la red eléctrica en Campeche

Diputados acusan a la CFE de abandono en Campeche. Oposición exige soluciones inmediatas; Morena confía en el gasoducto para reducir fallas.

Por Alejandro Balan

28 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Congreso debate sobre deficiencias de la CFE en Campeche
Congreso debate sobre deficiencias de la CFE en Campeche / Lucio Blanco

La infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Campeche está rebasada y es obsoleta, coincidieron diputados de oposición, quienes exigieron a la paraestataldejarse de burlar de los campechanos” y emprender acciones inmediatas para garantizar un suministro continuo de energía eléctrica.

En contraparte, el diputado morenista Antonio Jiménez Gutiérrez sostuvo que existe coordinación con la CFE y confió en que una vez que entre en operación el gasoducto en los próximos meses, disminuirán los problemas de energía en la Península.

Accidente en glorieta Colosio afecta tránsito vehicular

Noticia Destacada

Hecho vial en Campeche deja daños materiales

El panista Jhosué Rodríguez Golib afirmó que el problema requiere medidas más contundentes desde el Poder Legislativo, pues los exhortos dan resultados.

En el mismo sentido, el priista Miguel Ángel Pool Alpuche acusó que la red eléctrica en Campeche evidencia años de abandono, falta de inversión y ausencia de mantenimiento por parte de la CFE.

Por su parte, Antonio Jiménez Gutiérrez reconoció que gran parte de la infraestructura eléctrica de Campeche es antigua y enfrenta una elevada demanda energética, pero que desde el año pasado mantienen mesas de trabajo con la CFE para atender problemáticas.

Te puede interesar