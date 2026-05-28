Indignación en Yucatán por dos brutales casos de maltrato animal en Tixkokob y Tekax

Dos fuertes casos de maltrato animal sacudieron Yucatán recientemente, en los municipios de Tixkokob y Tekax, en los que intervinieron las autoridades policiales para la investigación y aplicación de sanciones correspondientes.

En Tixkokob, elementos de Seguridad Pública recibieron el reporte de un perro suspendido con una cadena amarrada al cuello, en un predio particular de la colonia San Francisco, el cual lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Se sospechó una posible muerte por ahorcamiento.

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La cuadra de la calle 28 entre 9 y 11 fue acordonada por la Policía Municipal, en espera del personal de la Fiscalía y el Servicio Veterinario Forense para las diligencias de ley. Durante la intervención, en el predio localizaron otro perro amarrado, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para proteger su integridad; se le realizaron los estudios y valoraciones veterinarias necesarias.

El propietario fue detenido y permanecerá bajo arresto por 36 horas, además de cumplir con trabajo comunitario. Este caso, difundido a través de las redes sociales por Huellitas Franco, fue turnado a la Fiscalía para continuar con las investigaciones y determinar las sanciones que correspondan conforme a la ley.

Por otro lado, vecinos de la colonia Padre Eterno de Tekax reportaron un cruel acto de maltrato animal, cuando descubrieron que cuatro perros estaban convulsionando en la calle, lo que señalaron como un presunto envenenamiento. Las autoridades correspondientes ya se encuentran trabajando en el caso.

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Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, alrededor de las 4:00 horas, sobre la calle 61 entre 36 y 38 de la colonia mencionada. De acuerdo con los reportes de los habitantes, el llanto y los lamentos de los perros alertaron a la cuadra, lo que los obligó a salir de sus casas para ver qué sucedía. Lo que encontraron fue una escena desgarradora: cuatro animalitos convulsionando en plena calle. Indicaron que a su lado hallaron restos de croquetas, por lo que pudieron haber sido envenenados intencionalmente.

De inmediato, los vecinos se organizaron para brindarles primeros auxilios e intentar revertir los efectos del tóxico; desafortunadamente, tres canes perdieron la vida, mientras que una perrita logró ser rescata y estabilizada gracias a las maniobras de emergencia.