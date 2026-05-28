Camioneta se atora en obra abierta sobre la avenida Héroe de Nacozari en Campeche

Nuevamente, un vehículo particular terminó atorado en la zanja abierta de la obra que se está llevando a cabo sobre la avenida Héroe de Nacozari en el cruce con la López Portillo, cerca de la glorieta del Aeropuerto, donde por fortuna el conductor salió ileso.

Los hechos se registraron este jueves por la noche, posterior a las fuertes lluvias que se manifestaron sobre la ciudad, mismas que generaron diversas inundaciones, siendo una de ellas la obra que se está realizando en la intersección de las mencionadas avenidas y que tiene una excavación de aproximadamente dos metros de profundidad, convirtiéndose temporalmente en un pozo de almacenamiento de agua.

Debido a ello, el conductor de una camioneta de la línea Avanza, no se percató de que el nivel del agua cubría dicha excavación, por lo que terminó atascando su vehículo entre el lodo y el área abierta. Afortunadamente para él, la unidad no cayó hasta la profundidad, por lo que ese estancamiento le permitió salir ileso por su propio pie.

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Sin embargo, al no poder hacer nada para liberar su vehículo, se vio obligado a alertar a las autoridades y a una grúa particular para poder liberar la pesada camioneta, llegando al sitio una patrulla de la Policía Estatal para tomar conocimiento del suceso, así como la unidad de acarreamiento, misma que tuvo que realizar múltiples maniobras en el estrecho sitio para poder liberar el auto.

Tras no registrarse personas lesionadas ni daños externos, más que los que haya sufrido la camioneta durante el incidente y en la maniobra de la grúa, tras ser retirada de la zanja el paso fue liberado, quedando como único pendiente los procesos administrativos derivados del percance que, por fortuna, no pasó a mayores.