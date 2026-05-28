Camión del sistema de transporte Ko’ox en Campeche se queda atascado en zanja por fuertes lluvias

La unidad 071 del sistema de transporte público Ko’ox quedó atascada en una zanja sobre la calle 10 por calle 23, en el sector Palmas de la colonia Pablo García, derivado de las fuertes lluvias que lavaron tanto basura como parte del chapopote recién puesto de una obra municipal, reabriendo un bache que causó el estancamiento.

Debido a la mala elaboración de un bacheo en dicha zona, las intensas lluvias se llevaron parte del material empleado abriendo nuevamente un bache con el que varios vehículos se vieron afectados, siendo el de mayor magnitud un camión urbano que tuvo que suspender su servicio durante un par de horas, además de solicitar una grúa para poder moverlo.

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Elementos de la Policía Estatal llegaron al sitio luego de recibir el reporte del mismo conductor, quien manifestó haber intentado diversas maniobras para desatascar la pesada unidad, dándose por vencido y viéndose obligado a solicitar apoyo externo para retirar el camión de la zanja.

Mientras se esperaba la llegada de la grúa, los oficiales presentes tuvieron que abanderar la zona para evitar que otros vehículos se vieran afectados bajo el mismo incidente, eso hasta que llegó la unidad de servicio que permitió desatascar al camión, mismo que, además, recibió varios golpes durante la movilización derivada por el incidente.