J.D. Vance enfría expectativas sobre acuerdo con Irán: “Aún no hemos llegado a ese punto”

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó este jueves 28 de mayo que Washington todavía no ha alcanzado un preacuerdo definitivo con Irán, aunque reconoció que las conversaciones se encuentran cerca de un posible entendimiento.

Sus declaraciones llegan después de que distintos medios reportaran la existencia de un memorando de entendimiento por 60 días para extender el alto el fuego y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Vance señaló que Estados Unidos “aún no ha llegado a ese punto”, en referencia a la posibilidad de confirmar formalmente un acuerdo, pero dejó claro que las partes han avanzado en las conversaciones.

Vance reconoce avances, pero evita confirmar preacuerdo

El vicepresidente estadounidense buscó moderar las expectativas generadas por los reportes sobre un posible pacto entre Washington y Teherán.

Aunque aceptó que las negociaciones están cerca de un punto de definición, evitó dar por cerrado el entendimiento y subrayó que todavía faltan pasos antes de hablar de un acuerdo formal.

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La posición de Vance contrasta con versiones difundidas en las últimas horas, según las cuales negociadores de ambos países habrían trabajado en un memorando para extender el alto el fuego vigente y discutir temas pendientes durante un plazo de 60 días.

¿Qué incluiría el memorando entre Estados Unidos e Irán?

De acuerdo con los reportes citados desde Washington, el memorando contemplaría la extensión del cese al fuego y el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Ese punto es uno de los temas más sensibles para el gobierno de Donald Trump, que ha insistido en que Irán no debe desarrollar armas nucleares. Sin embargo, las conversaciones también podrían incluir asuntos relacionados con sanciones, fondos congelados y garantías de seguridad regional.

El eventual acuerdo sería visto como un primer paso para reducir tensiones, aunque no resolvería de inmediato las diferencias de fondo entre ambos países.

Negociaciones se mantienen bajo presión política

La corresponsal en Washington, Carolina Valladares, amplió la información sobre el contexto de estas conversaciones, que ocurren en medio de presiones diplomáticas, militares y políticas.

En Estados Unidos, algunos sectores republicanos han expresado preocupación por posibles concesiones a Irán, especialmente si el tema nuclear queda para una segunda fase de negociación.

Mientras tanto, Teherán ha evitado presentar el acuerdo como inminente y ha insistido en que cualquier avance debe formalizarse con garantías claras.

Vice President J.D. Vance says the U.S. and Iran are close to a deal, but key issues remain. Talks focus on extending the ceasefire, reopening the Strait of Hormuz, and Iran's nuclear program. Approval from President Trump and Iranian leaders is needed ... https://t.co/RMtdJyXTJM — Newsradio WTAM 1100 (@wtam1100) May 29, 2026

Alto el fuego y programa nuclear, los puntos clave

La eventual extensión del alto el fuego por 60 días permitiría ganar tiempo para una negociación más amplia, pero también mantendría el proceso bajo observación internacional.

Por ahora, las declaraciones de J.D. Vance confirman que el diálogo sigue abierto, aunque todavía sin un anuncio definitivo. La Casa Blanca deberá decidir si avala los términos discutidos por sus negociadores y si está dispuesta a entrar en una fase más compleja sobre el programa nuclear iraní.

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