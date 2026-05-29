Movilización policiaca en Campeche por reporte falso de disparos

Elementos policiacos acudieron al reporte de supuestas detonaciones de arma de fuego en el barrio de San Román, donde los agentes realizaron recorridos e inspeccionaron la zona para tratar de ubicar indicios relacionados con el reporte ciudadano, descartando la situación.

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Los hechos ocurrieron en los sectores de la calle Bravo entre 10 y 12, donde incluso llamaron a la puerta de la presunta reportante; sin embargo, nadie respondió, mientras continuaban las revisiones en calles cercanas para descartar alguna situación de riesgo o personas lesionadas.

Luego de varios minutos de búsqueda, los oficiales no encontraron rastros de impactos, casquillos percutidos ni vecinos que confirmaran haber escuchado disparos, motivo por el cual el incidente quedó como llamada falsa.