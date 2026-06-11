Reporte de balazos moviliza a policías en la colonia San Rafael de Campeche

Una intensa movilización de efectivos policiales se registró en la colonia San Rafael, luego de que vecinos reportaran presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que generó alerta entre los habitantes del sector.

Noticia Destacada Maestros protestan en la Plaza de la República en Campeche y exigen pensiones dignas

Los agentes recorrieron la calle Pedro Moreno, la avenida Patricio Trueba y sus alrededores en busca de los supuestos tiradores, pero, pese al despliegue, no lograron ubicarlos ni encontraron indicios que confirmaran el reporte, donde varias unidades “peinaron” la zona.

A pesar de la búsqueda perimetral entre colonias y barrios cercanos, las autoridades no pudieron corroborar los hechos, por lo que, de manera preliminar, se presume que todo se trató de un reporte falso, pese a ello, el sector se mantiene con vigilancia.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH