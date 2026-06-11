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Campeche / Sucesos

Reporte de balazos moviliza a policías en la colonia San Rafael de Campeche

Un reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego provocó un operativo policial en la colonia San Rafael; no se encontraron indicios ni responsables.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de jun de 2026

1 min

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Reporte de presuntas detonaciones movilizó a corporaciones policiacas en la colonia San Rafael.
Reporte de presuntas detonaciones movilizó a corporaciones policiacas en la colonia San Rafael. / Dismar Herrera

Una intensa movilización de efectivos policiales se registró en la colonia San Rafael, luego de que vecinos reportaran presuntas detonaciones de arma de fuego, lo que generó alerta entre los habitantes del sector.

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Los agentes recorrieron la calle Pedro Moreno, la avenida Patricio Trueba y sus alrededores en busca de los supuestos tiradores, pero, pese al despliegue, no lograron ubicarlos ni encontraron indicios que confirmaran el reporte, donde varias unidades “peinaron” la zona.

A pesar de la búsqueda perimetral entre colonias y barrios cercanos, las autoridades no pudieron corroborar los hechos, por lo que, de manera preliminar, se presume que todo se trató de un reporte falso, pese a ello, el sector se mantiene con vigilancia.

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JGH