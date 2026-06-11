Maestros protestan en la Plaza de la República en Campeche y exigen pensiones dignas

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en Campeche convocó a los trabajadores al servicio del Estado a respaldar el paro nacional magisterial y sumarse a la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que el actual sistema de cuentas individuales afecta las condiciones de retiro y jubilación de millones de trabajadores en todo el país.

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Durante un mitin realizado en la Plaza de la República, en la capital del Estado, el representante de la CNTE en Campeche, Silverio Tuz Góngora, sentenció que la movilización responde al incumplimiento del compromiso de impulsar la derogación de la reforma al ISSSTE aprobada en 2007.

Explicó que, a casi dos años desde el inicio de la actual administración federal, no se han registrado avances concretos para modificar la legislación, por lo que la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE acordó protestar a nivel nacional para presionar al Gobierno Federal.

El dirigente magisterial reiteró que la principal demanda consiste en eliminar el esquema de cuentas individuales administradas por las Afores y restablecer un sistema solidario de pensiones que garantice jubilaciones justas y dignas para los trabajadores del Estado.

Tuz Góngora argumentó que el régimen de cuentas individuales obliga a los trabajadores a permanecer en activo hasta los 65 años para acceder a una pensión, además de depender del ahorro acumulado durante su vida laboral para determinar el monto que recibirán al retirarse.

Indicó que, bajo este esquema, el monto de la pensión se calcula con base en los recursos acumulados en la cuenta individual y en estimaciones sobre la esperanza de vida del trabajador, situación que, a juicio de la CNTE, genera incertidumbre económica para quienes concluyen su vida laboral.

“El trabajador termina recibiendo únicamente el dinero que logró ahorrar durante años de servicio, sin la garantía de una pensión suficiente para cubrir sus necesidades durante la vejez”, fustigó.

Asimismo, advirtió que muchos trabajadores podrían enfrentar dificultades económicas si viven más tiempo del considerado en las proyecciones utilizadas para determinar los pagos de su retiro.

Por ello, la CNTE mantiene como exigencia central de su movimiento la abrogación de la Ley, la desaparición del sistema de cuentas individuales y el retorno a un modelo solidario de pensiones que permita a los trabajadores retirarse con mayores garantías de seguridad económica.

El magisterio disidente reiteró que continuará participando en las movilizaciones nacionales hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas, las cuales consideran fundamentales para garantizar el bienestar de las futuras generaciones de trabajadores al servicio del Estado.

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JGH