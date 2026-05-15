Voraz incendio reduce a cenizas vulcanizadora en Ciudad del Carmen

Un voraz incendio consumió por completo una vulcanizadora ubicada en la colonia Francisco I. Madero, dejando pérdidas totales y provocando una intensa movilización de corporaciones de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales y afectaciones en el suministro eléctrico del sector.

Noticia Destacada Reportan saturación de criptas y restos sin reclamar desde hace más de 30 años en panteón de Carmen

Los hechos se registraron la tarde de este viernes sobre la avenida Isla de Tris por avenida 10 de Julio, donde el establecimiento dedicado a la reparación y venta de neumáticos, denominado “El Petro”, terminó reducido a cenizas tras ser alcanzado por las llamas.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el incendio presuntamente habría iniciado en un predio contiguo; sin embargo, debido a la gran cantidad de neumáticos almacenados en la parte posterior de la vulcanizadora, el fuego se propagó de manera rápida e intensa, saliéndose de control en cuestión de minutos y consumiendo todo a su paso.

La enorme columna de humo negro generada por la combustión pudo apreciarse desde varios kilómetros a la redonda, causando alarma entre ciudadanos de distintos sectores de la ciudad, mientras el fuego avanzaba y amenazaba con extenderse hacia otros inmuebles cercanos.

No se reportaron personas lesionadas, aunque un hombre sufrió crisis nerviosa. / Israel Lozano

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública implementaron un operativo de cierre de calles y acordonamiento del área para salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas, permitiendo además el acceso fluido de las unidades de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil, bomberos tácticos y voluntarios, así como diversos cuerpos de auxilio, quienes trabajaron coordinadamente durante varios minutos para sofocar las intensas llamas y evitar una tragedia mayor.

Aunque no hubo personas heridas, se informó que un hombre sufrió una fuerte crisis nerviosa al observar cómo el fuego destruía por completo el establecimiento. Asimismo, una vivienda aledaña presentó afectaciones derivadas de las altas temperaturas y la cercanía con el siniestro.

Noticia Destacada Empresarios de Carmen esperan rescate financiero de Pemex con nuevo director

Tras varias horas de labores, las autoridades lograron controlar la situación y posteriormente iniciaron las inspecciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

La zona quedó bajo resguardo de Protección Civil, mientras el propietario de la vulcanizadora lamentaba haber perdido todo su patrimonio entre las llamas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH