Misterioso hallazgo de automóvil calcinado moviliza autoridades en Escárcega

Ejidatarios localizaron la mañana de este lunes un automóvil completamente calcinado en una brecha de la carretera estatal que conecta a las comunidades de Don Samuel y Francisco I. Madero, pertenecientes a la junta municipal de División del Norte. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho.

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Según datos recabados, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 09:40 horas, cuando los trabajadores del campo se llevaron una sorpresa al ver la unidad reducida a cenizas a un costado de la vía Escárcega-Candelaria.

Al confirmar que en el interior no se encontraba ninguna persona, dieron parte de inmediato a las autoridades policiacas. Los agentes de la SPSC procedieron a realizar el acordonamiento del área y, posteriormente, notificaron a la Vicefiscalía Regional del Estado.

Más tarde, personal técnico y peritos de la Fiscalía arribaron al lugar para levantar evidencias, iniciar con las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas del incendio e intentar identificar al propietario de la unidad.

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JGH