Síguenos

Última hora

Yucatán

Yucatecos sin seguro pueden acceder al IMSS-Bienestar: conoce los requisitos y dónde registrarse en línea

Campeche / Sucesos

Misterioso hallazgo de automóvil calcinado moviliza autoridades en Escárcega

Ejidatarios localizaron un automóvil completamente calcinado entre las comunidades Don Samuel y Francisco I. Madero, en Escárcega.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

18 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Autoridades acordonaron la zona mientras peritos de la Vicefiscalía iniciaban las investigaciones correspondientes.
Autoridades acordonaron la zona mientras peritos de la Vicefiscalía iniciaban las investigaciones correspondientes. / Joaquín Guevara

Ejidatarios localizaron la mañana de este lunes un automóvil completamente calcinado en una brecha de la carretera estatal que conecta a las comunidades de Don Samuel y Francisco I. Madero, pertenecientes a la junta municipal de División del Norte. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho.

Empresarios priorizan experiencia del visitante

Noticia Destacada

Restauranteros de Carmen buscan consolidarse como destino turístico

Según datos recabados, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 09:40 horas, cuando los trabajadores del campo se llevaron una sorpresa al ver la unidad reducida a cenizas a un costado de la vía Escárcega-Candelaria.

Al confirmar que en el interior no se encontraba ninguna persona, dieron parte de inmediato a las autoridades policiacas. Los agentes de la SPSC procedieron a realizar el acordonamiento del área y, posteriormente, notificaron a la Vicefiscalía Regional del Estado.

Más tarde, personal técnico y peritos de la Fiscalía arribaron al lugar para levantar evidencias, iniciar con las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las causas del incendio e intentar identificar al propietario de la unidad.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar