Conductor choca contra el Tren Ligero rumbo a la Estación del Tren Maya en Campeche

Un choque entre una camioneta y una unidad del Tren Ligero se registró este miércoles sobre la avenida Héroe de Nacozari, en la ciudad de Campeche, luego de que presuntamente el conductor de un vehículo Omoda se distrajera al incorporarse a la vialidad.

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De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista salía de las instalaciones de una conocida empresa refresquera cuando no advirtió el paso del convoy, que se dirigía hacia la Estación del Tren Maya, provocando la colisión.

El percance generó la movilización de elementos de seguridad y ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad, aunque las autoridades determinarán las responsabilidades del accidente y cuantificarán los daños materiales.

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