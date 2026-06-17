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Conductor choca contra el Tren Ligero rumbo a la Estación del Tren Maya en Campeche

Un automovilista salía de una refresquera en la avenida Héroe de Nacozari cuando presuntamente no vio el paso del Tren Ligero que iba al Tren Maya; reportan solo daños materiales.

Por Redacción Por Esto!

17 de jun de 2026

1 min

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Una camioneta Omoda y una unidad del Tren Ligero protagonizaron un choque este miércoles sobre la avenida Héroe de Nacozari.
Una camioneta Omoda y una unidad del Tren Ligero protagonizaron un choque este miércoles sobre la avenida Héroe de Nacozari. / Alex Pech

Un choque entre una camioneta y una unidad del Tren Ligero se registró este miércoles sobre la avenida Héroe de Nacozari, en la ciudad de Campeche, luego de que presuntamente el conductor de un vehículo Omoda se distrajera al incorporarse a la vialidad.

La SPSC programó cierres viales nocturnos en la avenida Central debido a reparaciones urgentes de fugas de agua.

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De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista salía de las instalaciones de una conocida empresa refresquera cuando no advirtió el paso del convoy, que se dirigía hacia la Estación del Tren Maya, provocando la colisión.

El percance generó la movilización de elementos de seguridad y ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad, aunque las autoridades determinarán las responsabilidades del accidente y cuantificarán los daños materiales.

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