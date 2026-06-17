Hartos de apagones, vecinos de Ciudad del Carmen bloquean puente y obligan a la CFE a intervenir

Ciudadanos de las colonias Tierra y Libertad y El Potrero realizaron un bloqueo sobre el puente que conecta con el fraccionamiento Santa Rita, en protesta por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que desde hace tiempo afectan a decenas de familias del sector.

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El cierre de la vialidad se llevó a cabo la tarde de este martes, cuando los inconformes utilizaron cuerdas para bloquear ambos sentidos de circulación sobre el viaducto, generando afectaciones al tránsito vehicular y obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas.

Tras recibir múltiples reportes ciudadanos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y tratar de restablecer la circulación. Sin embargo, los vecinos señalaron que no retirarían el bloqueo hasta que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presentara para atender de manera directa la problemática.

De acuerdo con los habitantes, las interrupciones del servicio se deben presuntamente al deterioro de las cuchillas del sistema eléctrico, las cuales —aseguraron— se encuentran en malas condiciones y no soportan siquiera ráfagas moderadas de viento o lluvias ligeras, provocando constantes apagones en la zona.

Los colonos denunciaron que el deterioro de las cuchillas eléctricas provoca que el servicio se caiga con cualquier viento o llovizna. / Israel Lozano

Los afectados manifestaron que esta situación se ha presentado durante un largo periodo sin que exista una solución definitiva, pese a los reportes realizados ante la paraestatal. Además, expresaron su inconformidad por las afectaciones que generan los cortes de energía en sus hogares y actividades diarias.

Luego de varios minutos de bloqueo y negociación, una camioneta de la CFE arribó al sitio con dos trabajadores de la dependencia, quienes de inmediato delimitaron el área de trabajo e iniciaron las labores de reparación correspondientes.

Tras las maniobras realizadas por el personal técnico, el suministro eléctrico fue restablecido y estabilizado en las colonias afectadas, lo que permitió que los vecinos levantaran el bloqueo y se reanudara la circulación vehicular de manera normal.

Antes de retirarse, los habitantes hicieron un llamado a los responsables de la Comisión Federal de Electricidad para que realicen mantenimiento preventivo y constante a la infraestructura eléctrica de la zona, con el fin de evitar nuevas fallas y futuras manifestaciones.

“Cuando llega el recibo de luz no hay descuentos ni consideraciones, y si uno no paga a tiempo, el servicio se corta de inmediato. Por eso exigimos la misma responsabilidad para brindar un servicio de calidad”, expresaron algunos de los inconformes.

La situación quedó bajo control sin que se reportaran personas lesionadas o incidentes mayores durante la protesta.

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JGH