¿Tienes el tanque de gas dentro de casa? Alertan riesgo de explosión en Escárcega con 315 fugas al año

Debido a la alta incidencia de fugas de gas LP en los domicilios de Escárcega, con registros de entre 250 y 315 casos por año, las familias viven en constante riesgo, e incluso en algunos casos se han registrado decesos, alertaron las autoridades de Protección Civil municipal.

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Al respecto, especialistas señalaron que uno de los principales factores de esta problemática es el mal estado de los tanques, el sobrellenado sin verificación, la corrosión por exposición al agua y al sol, además de la falta de mantenimiento, pues estas situaciones provocan el deterioro de los cilindros y las válvulas.

La autoridad también detectó que “algunos usuarios adquieren tanques de dudosa procedencia o reparados de forma artesanal para ahorrar dinero, lo que incrementa el riesgo”.

Otro factor es mantener los cilindros dentro de las viviendas para evitar robos; sin embargo, cuando una manguera se rompe o un tanque libera presión por falla, el gas LP se acumula en espacios cerrados. En ocasiones los habitantes detectan la fuga a tiempo, pero en otros casos no, hecho que deriva en intoxicaciones, flamazos o explosiones.

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil emitió una serie de medidas básicas para reducir riesgos en el hogar:

Revisar periódicamente el estado del tanque, válvulas, regulador y mangueras, y cambiarlas cuando estén cuarteadas o resecas.

el estado del tanque, válvulas, regulador y mangueras, y cambiarlas cuando estén cuarteadas o resecas. No colocar el cilindro cerca de estufas , fogones, brasas ni fuentes de calor, además de evitar quemar basura junto al tanque.

, fogones, brasas ni fuentes de calor, además de evitar quemar basura junto al tanque. Proteger de la intemperie: no dejar el cilindro a ras de suelo ni expuesto a la lluvia y al sol directo, ya que la humedad acelera la corrosión; es necesario usar una base que lo separe del piso.

no dejar el cilindro a ras de suelo ni expuesto a la lluvia y al sol directo, ya que la humedad acelera la corrosión; es necesario usar una base que lo separe del piso. Mantener el cilindro en exteriores y en áreas ventiladas, nunca dentro de la cocina, baños o cuartos sin ventilación.

y en áreas ventiladas, nunca dentro de la cocina, baños o cuartos sin ventilación. Comprar con distribuidores autorizados certificados, rechazando tanques golpeados, oxidados, con reparaciones o sin sello de garantía.

Ante olor a gas, exhortaron a cerrar la válvula del tanque, no encender ni apagar luces o aparatos eléctricos, abrir puertas y ventanas, y salir del domicilio para reportar de inmediato al 911.

Por otro lado, las autoridades hicieron un llamado a los distribuidores para garantizar que los cilindros que entregan estén en óptimas condiciones y cumplan con las normas oficiales. También pidieron a la ciudadanía no reparar tanques por su cuenta y reemplazar de inmediato cualquier cilindro que presente fuga, abolladuras severas o corrosión.

Responsabilidad

Agregaron que la seguridad de las familias depende de la prevención y del mantenimiento adecuado de las instalaciones de gas LP, por lo cual exhortaron a tomar conciencia de este problema y actuar con responsabilidad.

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JGH