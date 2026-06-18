Hombre golpeado y ensangrentado moviliza a cuerpos de emergencia en una cuartería de Campeche

Un hombre golpeado y con visibles lesiones movilizó a cuerpos de emergencia en una cuartería de la colonia Esperanza de Campeche luego de que vecinos lo observaran sangrando y solicitaran apoyo al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron en el interior de una cuartería situada en el cruce de las calles 20 y 1, donde el sujeto, quien presuntamente había sido agredido cuadras atrás, llegó por sus propios medios al inmueble donde habita.

Vecinos al percatarse de su estado, dieron aviso a las autoridades para que recibiera atención médica, llegando rescatistas del sector salud, sin embargo, el hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, situación que complicó su valoración y evitó que pudiera ser trasladado a un hospital.