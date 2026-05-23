Indigente termina herido tras riña cerca del mercado principal de Campeche

Con heridas en brazos y piernas terminó un hombre en situación de calle luego de ser agredido durante una riña con otras personas sin hogar. El altercado ocurrió cuando los involucrados se encontraban bajo el influjo de sustancias tóxicas en las inmediaciones del mercado principal.

Los hechos fueron alertados por vecinos del barrio de Santa Ana, quienes reportaron a un hombre que caminaba sobre la calle República del Salvador, entre la privada del Salvador, con visibles lesiones y manchas de sangre, por lo que solicitaron el apoyo inmediato al número de emergencias.

En pocos minutos llegaron paramédicos del sector salud, quienes le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, el afectado no ameritó traslado a un hospital. Testigos señalaron que la pelea ocurrió entre los mismos integrantes del grupo conocido como los crónicos de la Alameda, quienes constantemente protagonizan conflictos en la zona. Elementos policiacos tomaron conocimiento de lo ocurrido y permanecieron en el sitio para evitar otro altercado.

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JGH