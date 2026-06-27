Vinculan a proceso a hombre acusado de decapitar a una perrita preñada en Escárcega

Leonardo N permanecerá en prisión preventiva justificada tras ser vinculado a proceso por el delito de maltrato animal, luego de ser acusado de decapitar a una perrita preñada en un predio de la colonia Fundadores, en el municipio de Escárcega.

Noticia Destacada Permanece detenido sujeto que degolló y colgó a su perro en Escárcega

El imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por agentes ministeriales cuando salía de la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega, para posteriormente ser trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición del juez de Control.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la resolución sobre su situación jurídica fue diferida; sin embargo, al concluir dicho plazo, el juez determinó vincularlo a proceso al encontrar elementos para continuar la investigación, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internado en el penal mientras se desarrolla el proceso en su contra por maltrato animal.