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Permanece detenido sujeto que degolló y colgó a su perro en Escárcega

Un hombre fue detenido en Escárcega tras ser señalado de degollar a su perro y colgar los restos, generando indignación vecinal

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de jun de 2026

1 min

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Vicefiscalía investiga presunto maltrato animal en Fundadores
Vicefiscalía investiga presunto maltrato animal en Fundadores

Bajo resguardo del Ministerio Público permanece el sujeto señalado de degollar a su perro y colgar los restos del animal en su domicilio del fraccionamiento Fundadores, en el municipio de Escárcega, hecho que causó indignación entre vecinos de la zona.

Habitantes denuncian tres días seguidos sin electricidad

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El hombre fue asegurado por agentes ministeriales luego de negarse a salir de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades por su presunta responsabilidad en delitos de crueldad y maltrato animal.

En las próximas horas será presentado ante un Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica y definirá si es vinculado a proceso, conforme avancen las investigaciones iniciadas por la Vicefiscalía General de Justicia del Estado.

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