Permanece detenido sujeto que degolló y colgó a su perro en Escárcega

Bajo resguardo del Ministerio Público permanece el sujeto señalado de degollar a su perro y colgar los restos del animal en su domicilio del fraccionamiento Fundadores, en el municipio de Escárcega, hecho que causó indignación entre vecinos de la zona.

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El hombre fue asegurado por agentes ministeriales luego de negarse a salir de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades por su presunta responsabilidad en delitos de crueldad y maltrato animal.

En las próximas horas será presentado ante un Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica y definirá si es vinculado a proceso, conforme avancen las investigaciones iniciadas por la Vicefiscalía General de Justicia del Estado.