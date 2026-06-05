¿La has visto? Buscan a Giovanna Mishel, adolescente de 13 años desaparecida en Calakmul

La Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Giovanna Mishel Jiménez Sánchez, una adolescente de 13 años reportada como desaparecida en el ejido Bécan, municipio de Calakmul.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, Giovanna fue vista por última vez el 30 de mayo de 2026, alrededor de las 21:00 horas, en el domicilio familiar ubicado en el ejido mencionado. Al momento de su desaparición vestía una falda de cuadros en tonos café claro y café oscuro, además de una playera gris.

Descripción de la menor

Giovanna Mishel es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.55 metros de estatura y pesa alrededor de 50 kilogramos. Tiene tez morena clara, rostro ovalado, ojos negros, nariz recta, boca pequeña, labios medianos y cabello lacio corto de color negro. Como señas particulares presenta un lunar en el pómulo izquierdo y acné. La menor es originaria de la zona y pertenece a una familia de la comunidad rural de Bécan, una localidad ubicada en la región sur del estado, conocida por su cercanía a la zona arqueológica de Calakmul y su entorno selvático.

La Fiscalía mantiene activos los protocolos de búsqueda. / Especial

Llamado a la ciudadanía La FGECAM hizo un llamado urgente a la población para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Giovanna se comunique de inmediato a los números de emergencia: 📞 981 81 1 94 00

Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda correspondientes y solicitan que la información sea proporcionada con la mayor discreción posible para no entorpecer las investigaciones.

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