“No todo es real": Alertan en Carmen sobre el peligro de seguir dietas virales en internet

La influencia de las redes sociales, los estándares de belleza poco realistas y la búsqueda acelerada de cambios físicos han provocado que cada vez más personas adopten dietas y hábitos alimenticios sin supervisión profesional, una situación que puede derivar en trastornos alimenticios graves e incluso poner en riesgo la vida, advirtió Diana Fabiola Rivero Núñez, psicóloga responsable del componente de Violencia de Género y Servicios Amigables para Adolescentes en el distrito sanitario para el Bienestar número tres.

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La especialista explicó que, aunque las redes sociales y las plataformas digitales han aportado importantes beneficios para la educación, el trabajo y la comunicación, también han generado una presión constante sobre la imagen corporal, especialmente entre adolescentes y jóvenes que buscan alcanzar los modelos físicos que observan diariamente en internet.

Indicó que muchas personas recurren a planes alimenticios descargados de redes sociales o siguen recomendaciones de influencers sin considerar que cada organismo tiene necesidades específicas y condiciones de salud diferentes. Esta práctica, señaló, puede provocar desde deficiencias nutricionales hasta enfermedades severas derivadas de una alimentación inadecuada.

Adolescentes y jóvenes son los más expuestos a la presión por estándares de belleza. / Perla Prado Gallegos

Rivero Núñez señaló que entre los trastornos alimenticios más frecuentes se encuentran la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, padecimientos que no afectan exclusivamente a adolescentes, sino también a adultos que buscan modificar rápidamente su apariencia física sin el acompañamiento de profesionales de la salud.

Explicó que uno de los principales riesgos de seguir dietas populares o programas alimenticios genéricos es que estos no toman en cuenta el estado de salud de cada persona. Por ello, destacó la importancia de realizarse estudios médicos y valoraciones previas que permitan conocer las necesidades nutricionales particulares antes de iniciar cualquier régimen alimenticio.

Recomiendan atención psicológica y nutricional profesional. / Perla Prado Gallegos

Asimismo, enfatizó que la pérdida de peso no debe convertirse en el único objetivo, ya que una mala alimentación puede ocasionar problemas adicionales como caída del cabello, debilitamiento de uñas, pérdida de piezas dentales y deficiencias vitamínicas.

Respecto al trastorno por atracón, uno de los más comunes en la actualidad, explicó que suele estar relacionado con factores emocionales. Comentó que algunas personas experimentan sentimientos de culpa, ansiedad o estrés durante la noche, lo que las lleva a consumir grandes cantidades de alimentos en poco tiempo, anulando los esfuerzos realizados durante el día para mantener una alimentación equilibrada.

La psicóloga destacó que existen señales de alerta que familiares y amigos deben observar para identificar oportunamente un posible trastorno alimenticio. Entre ellas mencionó cambios repentinos de comportamiento, aislamiento social, alteraciones en los hábitos alimenticios y preocupación excesiva por el peso o la apariencia física.

Subrayó que la atención no debe centrarse únicamente en la alimentación, sino también en la salud emocional, por lo que recomendó acudir tanto con nutriólogos como con psicólogos para detectar las causas que originan estos comportamientos y brindar un tratamiento integral. Lamentó que muchas personas únicamente busquen atención nutricional cuando desean bajar de peso o mejorar su apariencia física, pero no cuando ya presentan síntomas asociados a un trastorno alimenticio, lo que dificulta la detección temprana.

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Rivero Núñez también hizo un llamado a la población a mantener una visión crítica sobre los contenidos que consumen en redes sociales, recordando que muchas de las imágenes y videos que se presentan como ejemplos de cuerpos perfectos están editados o modificados digitalmente, creando expectativas irreales sobre la apariencia física. "No todo lo que vemos en redes sociales es real. Muchas veces las imágenes están editadas y generan la falsa idea de que es posible alcanzar determinados cuerpos siguiendo rutinas o dietas extremas. Lo importante es pensar siempre en la salud y no compararse con estándares irreales", señaló.

Finalmente, invitó a las personas que tengan dudas sobre su alimentación, peso o salud emocional a acercarse a las instituciones de salud, donde pueden recibir orientación psicológica, nutricional y médica especializada. Destacó que en la Jurisdicción Sanitaria existen programas enfocados en brindar atención y canalización a quienes requieran apoyo profesional para mejorar sus hábitos alimenticios y su bienestar integral.

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JGH