Barcelona presenta su segunda camiseta 2026-2027 inspirada en Kobe Bryant

El FC Barcelona reveló su segunda equipación para la temporada 2026-2027, una camiseta que destaca por su diseño en negro y púrpura y que rinde homenaje a la figura de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto mundial.

La nueva indumentaria forma parte de la colaboración entre Nike y la marca creada en honor al exjugador de la NBA, una alianza que busca representar valores como la competitividad, la ambición y la búsqueda permanente de la excelencia.

El uniforme toma como base el color negro, acompañado por un degradado hacia el púrpura en la zona inferior, tonalidad que recuerda a la trayectoria de Kobe Bryant con los Los Angeles Lakers y su histórica carrera deportiva

Coleção Kobe Bryant no uniforme 2 do Barcelona: aprovada? pic.twitter.com/ph9x643TJc — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 24, 2026

La camiseta también incorpora detalles en dorado, símbolo de los grandes objetivos y los campeonatos, además de elementos gráficos relacionados con la identidad de la marca Kobe, reforzando el concepto de legado y superación.

Entre los detalles más llamativos aparece una textura inspirada en la piel de serpiente, un escudo del Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe en el pecho y una frase escondida en el cuello: “Leave the game better than you found it” (“Deja el juego mejor de como lo encontraste”).

La campaña de lanzamiento cuenta con la participación de figuras del equipo como Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Alejandro Balde, Claudia Pina, Aïcha Cámara y Patri Guijarro, quienes lucieron la nueva equipación.

La segunda camiseta del Barcelona ya está disponible para los aficionados con precios que van desde los 129 hasta los 195 euros, dependiendo de la versión elegida.