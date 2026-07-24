Choque por alcance deja dos turistas ingleses lesionados en la carretera federal 307

Dos turistas de nacionalidad inglesa resultaron lesionados la mañana de este viernes luego de un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal 307, en el tramo Playa del Carmen-Cancún, a la altura del hotel Blue Bay, antes de llegar a Tres Ríos. El percance ocurrió cuando una camioneta blanca que circulaba a velocidad considerable impactó por alcance a una van de transporte turístico en la que viajaban alrededor de diez visitantes extranjeros.

La fuerza del choque provocó que la unidad de pasajeros perdiera el control y terminara proyectada contra la base de una cámara de videovigilancia del C5 ubicada a un costado de la vía federal.

Noticia Destacada Choque frontal y volcadura en la carretera 307 deja dos heridos a la altura de Paamul

Los dos ocupantes de la camioneta que provocó el accidente fueron quienes resultaron lesionados. Se trata del conductor y del guía turístico, ambos originarios de Inglaterra, quienes presentaban diversas contusiones derivadas del fuerte impacto.

El resto de los pasajeros de la van sufrió únicamente golpes menores y crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado inmediato a un hospital, de acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia al observar la magnitud del accidente. Minutos después arribaron paramédicos para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, mientras se realizaban las labores de valoración médica y el aseguramiento del área para evitar otro incidente.

Las unidades involucradas permanecieron sobre uno de los carriles de circulación durante varios minutos, lo que ocasionó tránsito lento en dirección de Playa del Carmen hacia Cancún, mientras se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos siniestrados.

Noticia Destacada Conductor de autobús huye tras provocar accidente en la carretera federal 307

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el accidente se originó por un choque por alcance, presuntamente debido a que la camioneta blanca no logró detener su marcha a tiempo e impactó la parte trasera de la van turística. La fuerza de la colisión fue suficiente para desplazar la unidad varios metros hasta terminar contra la estructura de concreto que sostiene la cámara de vigilancia.

Los daños materiales fueron de consideración tanto en la parte frontal de la camioneta como en la parte trasera de la van, además de las afectaciones ocasionadas a la infraestructura ubicada a un costado de la carretera.