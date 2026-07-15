Ebrio en motoneta provoca carambola en concurrida avenida de Campeche; hay un repartidor lesionado

Un presunto conductor en estado de ebriedad que viajaba en una motoneta provocó una carambola sobre la avenida Concordia, a la altura de la colonia Carmelo, luego de impactar a un repartidor que circulaba en motocicleta, quien salió proyectado contra un automóvil. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Estatal.

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Como consecuencia del impacto, el repartidor resultó lesionado y fue atendido por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada. En el percance estuvieron involucradas dos motocicletas y un vehículo.

Tras el accidente, el presunto responsable intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado y detenido por agentes de la Policía Estatal. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y determinar la situación jurídica del conductor.

JGH