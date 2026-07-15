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Ebrio en motoneta provoca carambola en concurrida avenida de Campeche; hay un repartidor lesionado

El Congreso de Campeche aprobó una reforma para que la pensión alimenticia incluya gastos de educación, atención médica y psicológica preventiva de menores.

Por Redacción Por Esto!

15 de jul de 2026

1 min

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Un presunto conductor bajo los efectos del alcohol provocó un choque múltiple en la avenida Concordia.
Un presunto conductor bajo los efectos del alcohol provocó un choque múltiple en la avenida Concordia. / Alejandro Pech

Un presunto conductor en estado de ebriedad que viajaba en una motoneta provocó una carambola sobre la avenida Concordia, a la altura de la colonia Carmelo, luego de impactar a un repartidor que circulaba en motocicleta, quien salió proyectado contra un automóvil. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Estatal.

Perdió el control de la motoneta por las rachas de viento y la llovizna.

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Como consecuencia del impacto, el repartidor resultó lesionado y fue atendido por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada. En el percance estuvieron involucradas dos motocicletas y un vehículo.

Tras el accidente, el presunto responsable intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado y detenido por agentes de la Policía Estatal. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y determinar la situación jurídica del conductor.

JGH