Llegan 300 mdp para salud en Campeche; buscan acabar con el desabasto de medicamentos oncológicos

Campeche recibió hace apenas unos días cerca de 300 millones de pesos para el sector salud, recursos que serán destinados, entre otras acciones, a la adquisición de medicamentos para enfrentar el desabasto que enfrenta el Centro Estatal de Oncología, CEO, y que, de acuerdo con la Fundación 500 Padrinos A.C., pone en riesgo la atención y la vida de casi 100 niñas y niños con cáncer que dependen de tratamientos continuos. Lo anterior, ante el desinterés del Congreso del Estado de crear un fondo especial, iniciativa presentada desde el año pasado.

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De manera paralela, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Campeche, CCAMECAM, informó que durante el primer semestre de 2026 ha recibido alrededor de cuatro quejas relacionadas con la falta de fármacos oncológicos, cifra que representa menos del 20 por ciento del total de inconformidades atendidas por el organismo en ese periodo, aunque aclaró que no todos los casos de desabasto llegan necesariamente a esa instancia.

El secretario de Gobierno, Segob, Víctor Sarmiento Maldonado, confirmó que el recurso federal ya se encuentra en la Entidad y permitirá reforzar el abasto de medicamentos en las unidades médicas de la geografía estatal, incluyendo el Oncológico.

Enfatizó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene seguimiento permanente al suministro de insumos médicos y que cada semana se revisan las existencias para realizar nuevos pedidos y garantizar el resurtimiento oportuno.

Sarmiento Maldonado reconoció que el sistema de salud aún enfrenta importantes desafíos; sin embargo, afirmó que el objetivo es avanzar hacia un servicio médico de mayor calidad. En ese sentido, sostuvo que el recurso recibido permitirá atender con mayor rapidez las necesidades más urgentes, por lo que confió en que el problema del desabasto en el CEO comience a solventarse en el corto plazo.

La CCAMECAM recibió cuatro quejas por falta de medicamentos oncológicos en el primer semestre de 2026. / Alejandro Balan

Por su parte, la directora de la CCAMECAM, Raquel Castillo Gamboa, informó que en lo que va del año el organismo ha recibido 172 quejas, de las cuales 85 ya fueron resueltas mediante gestión inmediata, es decir, en un plazo menor a cinco días.

Precisó que la mayoría de las quejas están relacionadas con la falta de insumos médicos y medicamentos. Respecto al Centro Estatal de Oncología, reconoció que sí se han presentado casos por desabasto de medicamentos, aunque en menor número que durante 2025, cuando el total de inconformidades representó el 20 por ciento del total.

Castillo Gamboa destacó que la Comisión mantiene convenios de colaboración con el IMSS Ordinario e IMSS-Bienestar para agilizar la atención de las inconformidades, lo que ha permitido que alrededor del 80 por ciento de las gestiones concluyan con resultados favorables para los pacientes en un tiempo reducido.

JGH