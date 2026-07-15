Argentina podría recibir sanción de la FIFA por pancarta sobre las Malvinas tras vencer a Inglaterra

La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 quedó acompañada por una nueva polémica. Al término de la victoria 2-1 sobre Inglaterra, varios jugadores albicelestes celebraron con una pancarta que llevaba la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un mensaje que podría derivar en una investigación por parte de la FIFA.

El organismo rector del futbol mantiene vigente una normativa que prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico o religioso durante sus competiciones oficiales.

La pancarta apareció durante los festejos

Tras el silbatazo final en el Estadio Atlanta, los futbolistas Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez fueron los primeros en desplegar el cartel frente a un sector ocupado por aficionados argentinos. Minutos después, otros integrantes del plantel se unieron a la celebración mientras las imágenes eran captadas por las cámaras de televisión.

Posteriormente, el mediocampista Leandro Paredes reforzó el mensaje durante una entrevista en la zona mixta. Al ser cuestionado sobre la pancarta, respondió: "Serán siempre argentinas".

¿Por qué el mensaje genera polémica?

La frase hace referencia a la Guerra de las Malvinas, conflicto armado que enfrentó a Argentina y el Reino Unido entre abril y junio de 1982 por la soberanía del archipiélago conocido por los británicos como Falkland Islands.

La guerra dejó un saldo de 907 fallecidos, entre ellos 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres civiles isleños, convirtiéndose en uno de los episodios más sensibles en la relación entre ambos países.

La FIFA podría abrir un expediente

El Código Disciplinario de la FIFA establece que los mensajes con contenido político pueden ser motivo de investigación. En caso de considerar que la pancarta incumple el reglamento, el organismo podría iniciar un procedimiento para analizar el contexto y determinar posibles responsabilidades.

De acuerdo con el reglamento, una eventual sanción recaería tanto en los jugadores involucrados como en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque especialistas consideran que una multa económica sería la medida más probable.

Existe un antecedente en los Mundiales

La FIFA ya ha castigado expresiones consideradas políticas en el pasado. Durante el Mundial de Rusia 2018, los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron multados con 10 mil francos suizos cada uno por celebrar sus goles ante Serbia realizando un gesto relacionado con la bandera albanesa.

Además, antes del duelo entre Argentina e Inglaterra, la FIFA había advertido que cualquier bandera o símbolo relacionado con Malvinas o Falklands podría ser confiscado si era interpretado como un mensaje político o provocador durante el encuentro.