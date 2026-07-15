¿Hubo otro descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca? Esto es lo que se sabe

Durante la noche del martes 14 de julio de 2026, se registró un nuevo incidente en las vías del Istmo de Tehuantepec; de acuerdo con los reportes de las autoridades, hubo un descarrilamiento de un tren de carga en el estado de Oaxaca. El percance involucró a dos unidades.

La Secretaría de Marina (Semar) y la administración del Corredor Interoceánico compartieron sus reportes oficiales este miércoles 15 de julio de 2026. Dentro de sus reportes se compartieron los detalles del accidente ferroviario, además de informar si este percance pudiera ser un riesgo para la población.

Noticia Destacada The Economist advierte tres grandes retos para los trenes de pasajeros de Sheinbaum en México

¿Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

De acuerdo con los reportes compartidos por las autoridades, este percance ferroviario involucró a dos unidades articuladas de un convoy de carga mismas que se encontraban integradas por dos vagones cada una.

Según lo dicho por las autoridades, el tren se encontraba regresando vacío tras haber completado con éxito el traslado de tres mil vehículos nuevos de las marcas Hyundai y Kia desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos, Veracruz; siendo en este espacio en donde se presentó el percance.

El descarrilamiento tuvo lugar en el kilómetro PK-230+800 de la Línea Z, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, pertenecientes al municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Afortunadamente en esta ocasión no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, además se informó que este accidente no representa un riesgo para la población.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal