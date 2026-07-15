¡Justicia para Rex! Rescatan a perrito desnutrido y encadenado en Ciudad del Carmen

Un perro identificado como "Rex" fue rescatado en la colonia Estrella, en Ciudad del Carmen, luego de que la Fiscalía General del Estado de Campeche recibiera un reporte ciudadano que alertaba sobre el grave estado de desnutrición en el que se encontraba el animal, además de permanecer amarrado con una cadena. Tras la denuncia, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación y enviaron a elementos de la Policía Ministerial para verificar la situación.

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Al llegar al domicilio señalado, los agentes localizaron al can en las condiciones descritas por la denunciante, por lo que procedieron a asegurarlo. Posteriormente, el perro quedó bajo resguardo de la persona que realizó el reporte, quien, acompañada por los policías ministeriales, lo trasladó a una clínica veterinaria para recibir atención médica, ser diagnosticado y comenzar su recuperación.

Al comprobarse la situación de maltrato, la autoridad procedió con el inmediato aseguramiento y protección del perro. / Especial

La Fiscalía informó que la investigación continuará hasta integrar la carpeta y presentarla ante un Juez de Control para determinar las responsabilidades correspondientes. Recordó que el maltrato animal es un delito sancionado en Campeche con multas de entre 12 mil y 22 mil pesos, además de penas de seis meses a tres años de prisión. Cuando la vida del animal se pone en peligro, las sanciones pueden aumentar a más de 35 mil pesos de multa y hasta cinco años de cárcel.

JGH