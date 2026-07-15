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Motociclista resulta lesionada tras perder el control y chocar contra un automóvil en Campeche

Una motociclista resultó lesionada tras perder el control de su motoneta por las rachas de viento y la llovizna. El accidente ocurrió entre las colonias Mirador y Morelos II.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

15 de jul de 2026

1 min

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Perdió el control de la motoneta por las rachas de viento y la llovizna.
Perdió el control de la motoneta por las rachas de viento y la llovizna. / Dismar Herrera

Una motociclista resultó con una lesión en la pierna derecha luego de verse involucrada en un hecho de tránsito en las inmediaciones de las colonias Mirador y Morelos II, donde fue necesaria la asistencia de elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud.

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Los hechos ocurrieron cuando la conductora de una motoneta circulaba sobre la calle Nance, pero antes de llegar al cruce con la avenida Sendero Seguro perdió el control de la unidad debido a las rachas de viento mientras conducía bajo la llovizna, lo que provocó que se impactara contra un automóvil.

Derivado del choque, la mujer sufrió una lesión en la pierna derecha, por lo que fue atendida en el sitio por paramédicos del sector salud, quienes le colocaron un vendaje, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

JGH

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