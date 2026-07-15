Detienen a hombre por presuntamente amenazar con un arma a otra persona en Candelaria

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad en la comunidad de Esmeralda, en el municipio de Candelaria, luego de ser señalado por presuntamente amenazar a otra persona con un objeto con apariencia de arma de fuego. La intervención policial ocurrió tras el reporte de una situación de riesgo en la localidad.

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De acuerdo con la información oficial, los agentes acudieron al lugar y lograron asegurar al presunto responsable, además de confiscar el objeto utilizado durante la amenaza. La rápida actuación de los policías permitió controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con el objeto asegurado, para que el Ministerio Público continúe con las investigaciones correspondientes y determine su situación jurídica conforme a la ley.

JGH