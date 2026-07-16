Detienen a presunto distribuidor de drogas en ejido Plan de Ayala, en Carmen

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en el ejido Plan de Ayala, municipio de Carmen, luego de que presuntamente le aseguraran varias bolsas con una sustancia granulada con características de narcótico. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que determinará su situación jurídica.

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De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió el lunes 13 de julio durante un operativo realizado en esa comunidad. Las autoridades señalaron que al sujeto le fueron encontradas diversas bolsas con la presunta sustancia ilícita, motivo por el cual fue trasladado ante la autoridad ministerial para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La SPSC indicó además que el detenido es identificado como un presunto generador de violencia y presunto vendedor de sustancias ilícitas en la zona. Asimismo, precisó que cuenta con un antecedente de detención por parte de la Fiscalía General del Estado durante la ejecución de un cateo.