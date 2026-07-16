Clima en Campeche 17 de julio: Seguirán las lluvias, fuertes rachas de viento y calor de hasta 40 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Campeche mantendrá este viernes 17 de julio un ambiente caluroso, acompañado de chubascos, rachas de viento y condiciones de inestabilidad ocasionadas por la interacción de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y otros sistemas atmosféricos que afectan al país.

Noticia Destacada Campeche supera los mil casos de gusano barrenador del ganado

Para la entidad se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, con posibilidad de descargas eléctricas, además de vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h, por lo que no se descarta la caída de ramas, árboles o anuncios ligeros en zonas vulnerables.

En cuanto al ambiente, el calor continuará siendo protagonista, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, además de una elevada sensación térmica debido a la humedad característica de la región.

Aunque la onda tropical número 19 dejará de influir directamente sobre la Península de Yucatán al ser absorbida por una zona de baja presión con potencial ciclónico frente al Pacífico, la combinación de otros sistemas mantendrá el potencial de lluvias en Campeche.

El SMN advirtió que las lluvias podrían provocar encharcamientos temporales en zonas urbanas, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles, ramas o anuncios espectaculares, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos de Protección Civil.

JGH