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Buscan a Liliana Yasmín Padilla Beh, joven de 18 años desaparecida en Campeche

La FGECAM activó el protocolo de búsqueda para localizar a Liliana Yasmín Padilla Beh, de 18 años, vista por última vez en la colonia Ampliación Polvorín de Campeche.

Jesús García

Por Jesús García

16 de jul de 2026

1 min

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FGECAM activa ficha de búsqueda para localizar a joven de 18 años desaparecida en Campeche
FGECAM activa ficha de búsqueda para localizar a joven de 18 años desaparecida en Campeche / Especial

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó una ficha de búsqueda para localizar a Liliana Yasmín Padilla Beh, de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado 12 de julio, luego de salir de su domicilio en la colonia Ampliación Polvorín, en la capital del estado. Desde entonces, se desconoce su paradero.

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De acuerdo con la información difundida por la autoridad, la joven salió de su vivienda alrededor de las 19:00 horas y hasta el momento no ha regresado, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Como señas particulares, Liliana Yasmín mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión media, tez morena clara, rostro redondo, frente amplia, ojos cafés, nariz ancha y labios delgados. Tiene el cabello lacio, teñido de rojizo y a la altura de los hombros. Además, presenta una cicatriz en el brazo izquierdo, otra en la rodilla del mismo lado y perforaciones en el tabique y en la aleta nasal.

Se reportó que fue vista por última vez el pasado 12 de julio tras salir de su domicilio particular.
Se reportó que fue vista por última vez el pasado 12 de julio tras salir de su domicilio particular. / Especial

La FGECAM pidió a la población comunicarse al teléfono (981) 811-9400 en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero. Cualquier dato puede ser de utilidad para las autoridades encargadas de la búsqueda.

JGH

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