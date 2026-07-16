Cateo en Ciudad del Carmen deja al menos ocho detenidos; despliegan fuerte operativo

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno se registró la tarde de este miércoles en la colonia Centro de Ciudad del Carmen, luego de la ejecución de un cateo en un inmueble que, de manera preliminar, habría dejado como saldo al menos ocho personas detenidas.

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El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle 37, entre las calles 26 y 26 A, hasta donde arribaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), personal de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para resguardar la zona mientras se desarrollaban las diligencias.

De acuerdo con versiones de vecinos del sector, las autoridades ingresaron al predio localizado a un costado de lo que antiguamente eran las literas Capricornio, donde presuntamente aseguraron y detuvieron a por lo menos ocho hombres, quienes posteriormente fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Durante varias horas, la circulación vehicular y peatonal sobre ese tramo de la calle permaneció restringida, mientras unidades oficiales resguardaban el perímetro y los agentes ministeriales realizaban las diligencias dentro del inmueble.

Al concluir las acciones, el predio quedó asegurado y fue acordonado con cinta amarilla como parte del procedimiento legal, mientras las autoridades continuaban con la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre los motivos que originaron el cateo ni los posibles delitos que se investigan, por lo que se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado proporcione mayores detalles sobre los resultados de esta intervención.