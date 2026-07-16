Denuncian abandono de ambulancias en Escárcega

La falta de mantenimiento, recursos y atención adecuada a las unidades de emergencia del hospital de Escárcega ha generado preocupación entre pacientes, paramédicos y operadores, quienes advierten que las condiciones actuales representan un riesgo durante los traslados y la atención médica inmediata.

Las ambulancias destinadas a brindar auxilio presentan deficiencias que podrían comprometer su funcionamiento, situación que, aseguran, ha sido reportada en diversas ocasiones sin que hasta el momento se hayan implementado acciones para resolver la problemática.

Imágenes muestran una ambulancia varada en el tramo carretero Escárcega-Champotón, donde se encontraba un paciente, una enfermera y el conductor de la unidad. Según la información, el vehículo presentó una falla mecánica durante un traslado, generando una situación de riesgo para quienes estaban a bordo.

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El incidente fue controlado y no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el hecho generó inquietud entre habitantes de la zona, quienes señalaron que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de mantenimiento constante a las unidades de emergencia.

“Es lamentable que las áreas de salud no cuenten con equipos adecuados ni con vehículos en óptimas condiciones”, manifestó un ciudadano, quien consideró que la falta de atención puede poner en riesgo tanto a los pacientes como al personal de auxilio.

Los inconformes señalaron que una ambulancia no solo representa un medio de transporte, sino una herramienta fundamental para salvar vidas, por lo que debe contar con las condiciones mecánicas y operativas necesarias.

Asimismo, destacaron que paramédicos, enfermeras y conductores enfrentan diariamente traslados en carretera, por lo que requieren unidades confiables que les permitan brindar atención segura y eficiente, especialmente en pacientes delicados.

Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades del sector salud para revisar el estado de las ambulancias, atender las fallas existentes y garantizar mantenimiento preventivo y correctivo.

Agregaron que la atención médica oportuna depende también de que las unidades de traslado funcionen adecuadamente, por lo que consideraron necesario tomar medidas urgentes antes de que ocurra un incidente de mayores consecuencias.