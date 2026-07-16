PRI asegura que Campeche vive una “tormenta" económica y exige reactivar el empleo

Campeche atraviesa una "tormenta" económica, marcada por la pérdida de empleos, la inflación, la elevada informalidad laboral, el estancamiento productivo y la falta de oportunidades para reincorporarse al mercado de trabajo, advirtió la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exigió al Gobierno del Estado reconocer la gravedad de la crisis y actuar para evitar un mayor deterioro de la economía familiar.

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Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la consultora económica Economex, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) tricolor expuso que Campeche ocupa el primer lugar nacional en riesgo laboral, al combinar una serie de indicadores negativos. Entre ellos, una contracción del empleo formal de 2.5 por ciento entre junio de 2025 y junio de 2026, equivalente a 3 mil 300 trabajadores que perdieron su empleo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); una inflación promedio superior al 4 por ciento durante ese periodo y de 5.3 por ciento en junio de 2026, la tercera más alta del país; además de una informalidad laboral del 60 por ciento, es decir, seis de cada diez campechanos trabajan sin seguridad social, estabilidad ni prestaciones. A ello se suma el débil desempeño económico estatal, medido por el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), factores que, según Economex, dificultan que quienes pierden su empleo logren reincorporarse al mercado laboral.

Ricardo Medina Farfán, líder priista, sostuvo que este escenario provoca el cierre de empresas y negocios, expulsa a jóvenes y trabajadores hacia otras entidades y empobrece a las familias campechanas, al tener que enfrentar mayores costos en alimentos, bienes y servicios sin que existan suficientes oportunidades de empleo.

Por ello, demandó al secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Lavalle Maury, dejar de lado la coordinación de campañas políticas y concentrarse en atender la crisis económica que enfrenta la entidad.

"Es importante que el responsable del sector económico, en lugar de estar buscando coordinar campañas de personajes políticos, busque resolver los problemas que tiene Campeche y cumpla con la responsabilidad pública por la cual se le paga", manifestó.

El dirigente del PRI consideró que el Gobierno del Estado debe dejar de destinar recursos a proyectos que calificó como ineficaces y dirigirlos al fortalecimiento de empresas, emprendimientos y generación de empleos, al insistir en que la economía campechana requiere acciones urgentes para frenar el deterioro y evitar que más familias abandonen el estado en busca de mejores oportunidades.

JGH