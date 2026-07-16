Pati Chapoy se pronuncia en televisión nacional sobre el bienestar animal

La conductora, Pati Chapoy realizó la lectura del comunicado lanzado por TV Azteca que se encuentra relacionado con la polémica de Pedro Sola. Este momento se volvió tendencia en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios de las diferentes plataformas digitales.

El mensaje, titulado “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”, fue compartido por el mismo conglomerado de medios de comunicación en sus redes sociales. Este comunicado generó inconformidad entre los usuarios debido a que no había información sobre alguna sanción en contra de Pedrito Sola.

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¿Qué dice el comunicado leído por Pati Chapoy?

Este comunicado compartido por TV Azteca, fue leído por la conductora quien se encontraba acompañada por el resto de su equipo; Chapoy asumió un tono serio con la finalidad de recalcar que la protección a los seres vivos es un pilar fundamental en la identidad de la televisora.

Este comunicado busca reiterar la postura oficial de la empresa a favor del bienestar animal y distanciarse firmemente de la reciente polémica en el programa ‘Ventaneando’. Misma que radica en en las controvertidas declaraciones que emitió el presentador Pedro Sola, apenas unos días antes.

Debido a las comentarios de Pedrito Sola, el pronunciamiento liderado por Chapoy anunció medidas correctivas institucionales. TV Azteca implementará un programa integral de sensibilización y educación sobre el bienestar animal que será obligatorio para sus equipos de producción y corporativos.

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