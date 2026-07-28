Automóvil presuntamente le cierra el paso a motociclista y provoca choque en Campeche

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó involucrada en un hecho de tránsito registrado en la zona de Ah Kim Pech, luego de que un automóvil les cerrara el paso, dejando al conductor con lesiones en una de sus extremidades.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Pedro Sáinz de Baranda con la avenida Fundadores, donde la motocicleta circulaba con preferencia cuando un vehículo salió de manera intempestiva, provocando el impacto, donde a consecuencia del choque, el jinete sufrió una lesión en la pierna derecha.

Paramédicos del sector salud arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al motociclista, mientras elementos de la Policía tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

JGH