Cinco colonias de Playa del Carmen siguen con baja presión y escasez de agua, denuncian vecinos

El suministro de agua potable a cargo de la concesionaria Aguakán, no se ha restablecido al menos en cinco de 18 colonias afectadas de Playa del Carmen, el vital líquido apenas llega a “gotitas” y no alcanza en toda la noche llenar un tinaco de 450 litros, denunciaron los ciudadanos: Daniela Medrano, Manuel Solís, Angel Torres, José Luis Morales y Antonio Salazar.

Cabe señalar que las colonias que están padeciendo de agua son: Luis Donaldo Colosio Murrieta, la Nicte-Há, 28 de Julio, y los fraccionamientos, Misión de Villamar I y II, Mundo Hábitat, La Toscana, Misión del Carmen, donde por las noches llega a cuentagotas y que no alcanza para llenar un tinaco de 500 litros.

La señora Daniela Medrano, comentó que esta situación se ha ido presentando hace más de dos años, lo que nos ha obligado a comprar hasta dos tinacos para el almacenamiento y tener reserva, ya que debido al crecimiento poblacional la demanda del vital líquido ha superado a la capacidad del servicio.

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El fraccionamiento Misión del Carmen fue construido en su momento para ser habitado como máximo cuatro personas, sin embargo, actualmente en cada casa habitan viven hasta 10 personas, y esto ha provocado tener mayor demanda del vital líquido.

Esto nos preocupa, ya que podría presentarse problemas de contaminación ya que el agua es necesario para que el flujo de las aguas negras fluya hacia la planta de tratamiento.

Por su parte el ciudadano José Luis Morales, dijo que a pesar de la demanda de los usuarios de esta ciudad de Playa del Carmen, las autoridades municipales han omitido atender el problema y viven más ocupados en posicionar su imagen para buscar nuevos cargos públicos.

Nosotros no tenemos dinero para comprar agua a través de las pipas, ya que debido a la situación económica que está pasando en esta ciudad y que nos quedamos sin trabajo al bajar la temporada de turismo, estamos atravesando por momentos complicados, agregó.

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Por su parte el comerciante Antonio Salazar, opinó que el agua es vital para la humanidad, principalmente para las actividades domésticas, además no nos regalan, estamos pagando por el servicio que no tenemos.

El gobierno ha demostrado que no tiene voluntad política para solucionar las demandas, sin embargo, viven ocupados con sus programas sociales para comprar votos y continuar en el poder, que ironía, concluyó.