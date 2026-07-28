Lluvias derriban 13 árboles en Campeche; dejan inundaciones y daños en postes

Las lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento registradas la tarde del lunes dejaron un saldo preliminar de 13 árboles caídos en distintos puntos de la ciudad de Campeche, además de afectaciones en líneas eléctricas, postes dañados e inundaciones que paralizaron la circulación vehicular.

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Lo anterior, confirmado por la directora de Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez, quien explicó que aunque las lluvias fueron durante un corto periodo, generaron vientos de gran intensidad que ocasionaron la caída de árboles sobre calles, viviendas, vehículos e infraestructura de servicios.

Indicó que algunos árboles derribaron cables de diferentes empresas y ocasionaron la caída de postes, por lo que fue necesaria la intervención de diversas dependencias para atender cada uno de los reportes y restablecer las condiciones de seguridad.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en una escuela, donde un árbol cayó hacia la vía pública y dañó una barda. Debido al riesgo, la circulación permanece cerrada en ese sector mientras concluyen los trabajos para retirar el tronco y permitir que los responsables del plantel reparen la estructura afectada.

También se reportaron árboles que quedaron sobre cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que obligó a esperar la suspensión del suministro eléctrico antes de iniciar las labores de corte, con el objetivo de evitar accidentes entre el personal de emergencia.

Protección Civil informó que, pese a los daños materiales registrados, no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas. La mayoría de los árboles que colapsaron se encontraban dentro de predios particulares, por lo que la dependencia recordó que corresponde a los propietarios realizar la poda preventiva para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Las brigadas continuaron trabajando durante la noche y este martes en la atención de nuevos reportes que siguen llegando a través del número de emergencias 911, desde donde se canalizan las solicitudes a las diferentes unidades de respuesta.

Las lluvias también provocaron el incremento del nivel del agua en calles donde históricamente se presentan inundaciones. Entre los puntos con mayores complicaciones se encuentran la colonia Flor de Limón, el área del parque Las Palomas, la avenida Concordia y la calle 108 de Santa Lucía, sitios donde las corrientes alcanzan gran velocidad debido al descenso del agua desde zonas elevadas.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar calles con corrientes de agua, ya que la fuerza del flujo puede arrastrar vehículos y poner en riesgo a conductores y peatones.

JGH