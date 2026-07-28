Tráiler queda atorado y bloquea por varias horas el tramo Ciudad del Sol-La Joya en Champotón

La mañana de este martes un tráiler quedó atorado mientras intentaba realizar una maniobra de vuelta sobre el tramo carretero Ciudad del Sol - La Joya, en Champotón, generando complicaciones momentáneas a la vialidad por esa zona.

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Según los datos recabados, el percance se registró la mañana de este martes, alrededor de las 7:30 horas, a la altura antes referida cuando el guiador de la pesada unidad presentó dificultades al momento de realizar un giro.

Luego de varias maniobras se pudo liberar y permitir continuar con su trayecto, así como restablecer el paso por esta zona cañera. El hecho fue difundido a través de redes sociales, informando que sobre esta vía había un tráiler atravesado.

JGH