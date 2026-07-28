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Campeche / Sucesos

Árbol cae sobre automóvil y bloquea una calle en la zona de Palmas, en Campeche

Un árbol cayó sobre un automóvil en la zona de Palmas, en Campeche, provocando daños materiales y el cierre temporal de la circulación; no hubo personas lesionadas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de jul de 2026

1 min

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Un árbol cayó sobre un automóvil en la zona de Palmas, en Campeche.
Un árbol cayó sobre un automóvil en la zona de Palmas, en Campeche. / Dismar Herrera

La caída de un árbol provocó daños de regular cuantía a un vehículo compacto en la zona de Palmas, además de generar el cierre total de la circulación donde no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un inmueble del municipio de Hecelchakán.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Palmas 1, donde un árbol ubicado en la zona del manglar se desplomó y terminó cayendo sobre la unidad, ocasionándole daños materiales, generando a su vez la vialidad completamente bloqueada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y personal de Protección Civil, quienes realizaron las labores para retirar el árbol y liberar el automóvil, restableciendo de manera paulatina el paso en la zona, donde no se reportaron personas lesionadas.

JGH

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