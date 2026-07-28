Árbol cae sobre automóvil y bloquea una calle en la zona de Palmas, en Campeche

La caída de un árbol provocó daños de regular cuantía a un vehículo compacto en la zona de Palmas, además de generar el cierre total de la circulación donde no se reportaron personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Palmas 1, donde un árbol ubicado en la zona del manglar se desplomó y terminó cayendo sobre la unidad, ocasionándole daños materiales, generando a su vez la vialidad completamente bloqueada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y personal de Protección Civil, quienes realizaron las labores para retirar el árbol y liberar el automóvil, restableciendo de manera paulatina el paso en la zona, donde no se reportaron personas lesionadas.

JGH