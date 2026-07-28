Cae en Tabasco “Erick N”, presunto sicario ligado a hechos violentos en Ciudad del Carmen

Un hombre identificado como Erick "N", señalado como presunto sicario del Cártel Pura Gente Nueva (CPGN), fue detenido en el estado de Tabasco en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y homicidio, quien de acuerdo con las investigaciones, el imputado estuvo presuntamente involucrado en diversos hechos violentos registrados en Ciudad del Carmen y otros sectores del estado de Campeche.

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La detención se realizó en la comunidad de Los Naranjos, estación Chontalpa, perteneciente al municipio de Huimanguillo, Tabasco, luego de un operativo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Campeche y autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, quienes colaboraron para ejecutar el mandato judicial, donde posteriormente fue llevado al estado campechano para la resolución de su situación legal.

Tras su captura, Erick N fue puesto a disposición del Juzgado de Control correspondiente para el proceso penal en su contra, donde la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) confirmó que la orden de aprehensión fue girada por los delitos de secuestro y homicidio.