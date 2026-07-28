Serpiente sorprende a turistas dentro de un parque ecológico de Bacalar: VIDEO

Bastó un movimiento entre las palmas secas del techo de una palapa para que decenas de miradas se volvieran hacia el mismo punto. Ahí, deslizándose con calma entre la madera y el guano, apareció una serpiente que en cuestión de minutos se robó la atención de todo un grupo de visitantes en el parque ecológico de Bacalar.

El desconcierto inicial duró poco. Personal del lugar explicó a los presentes que se trataba de una serpiente ratonera, un reptil sin veneno y de trato relativamente dócil, cuya fama, y su nombre vienen de su gusto por perseguir roedores pequeños y, ocasionalmente, anfibios que se cruzan en su camino.

Noticia Destacada Víbora de cascabel muerde a un campesino en Bacalar

Y precisamente eso parecía estar haciendo. Lejos de tratarse de una aparición al azar, todo apunta a que el animal seguía el rastro de una rana diminuta que se había refugiado entre las vigas del techo. El resultado fue una postal poco común para quienes llegaron ese día pensando únicamente en la laguna de siete colores: una clase improvisada de comportamiento animal, protagonizada por un depredador paciente y una presa que hacía todo lo posible por pasar inadvertida.

Lo ocurrido, más allá de la anécdota, pone sobre la mesa algo que suele pasar desapercibido entre tanto paisaje turístico, Bacalar no solo es agua color turquesa.

Noticia Destacada Aumentan mordeduras de araña en Campeche en 2026; suben 50% en tres meses

Es también un entramado de vida silvestre que convive, muchas veces sin ser notada, con quienes visitan sus espacios naturales. Guías y especialistas coinciden en que encuentros como este deben observarse con curiosidad y respeto, sin intentar interactuar directamente con el animal ni interrumpir su actividad.

La serpiente, fue capturada y trasladada a un lugar seguro.