Plan Kukulkán movilizó a más de 124 mil elementos para proteger el Mundial 2026 en México

El Plan Kukulkán movilizó a más de 124 mil 500 integrantes de corporaciones federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad durante los partidos y actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrados en México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el balance del operativo este martes 28 de julio durante una ceremonia de entrega de reconocimientos realizada en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario afirmó que el dispositivo permitió proteger a las selecciones participantes, visitantes extranjeros y millones de personas que acudieron a estadios, festivales y espacios públicos.

El plan reunió las capacidades de más de 20 instituciones del Gobierno federal y mantuvo coordinación con autoridades estatales y municipales. México recibió 13 partidos, 17 selecciones nacionales y siete centros de entrenamiento durante el torneo.

¿Cuántos elementos participaron en el Plan Kukulkán?

García Harfuch detalló que participaron más de 124 mil 500 elementos de seguridad y otras instituciones. De esa cantidad, alrededor de 90 mil 500 pertenecían a corporaciones estatales y municipales.

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El despliegue incluyó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías, policías locales, Protección Civil y servicios de salud.

Las acciones se concentraron principalmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las tres entidades que recibieron partidos. Sin embargo, también hubo despliegues en Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California por la presencia de centros de entrenamiento, selecciones y puntos de llegada de visitantes.

Durante el torneo se efectuaron más de 280 operaciones en estadios y festivales para aficionados. El operativo incluyó vigilancia en aeropuertos, carreteras, puertos, zonas turísticas, rutas de movilidad e instalaciones estratégicas.

¿Cómo funcionó el operativo de seguridad del Mundial?

El Plan Kukulkán trabajó mediante 23 grupos técnicos integrados por especialistas de distintas instituciones. Estos equipos diseñaron protocolos para el control de accesos, manejo de multitudes, protección de estadios, ciberseguridad, vigilancia de infraestructura y atención de emergencias.

García Harfuch señaló que el intercambio de información en tiempo real permitió tomar decisiones coordinadas y responder ante posibles incidentes. Durante los primeros días del torneo, el secretario ya había informado que la estrategia funcionaba de manera adecuada en colaboración con los gobiernos locales.

La Secretaría de la Defensa Nacional encabezó la conducción operativa, mientras que la Marina realizó tareas en puertos, costas, aeropuertos y zonas estratégicas. La Guardia Nacional mantuvo presencia en vías de comunicación y puntos de concentración.

¿Qué legado deja el Plan Kukulkán?

El titular de la SSPC sostuvo que la estrategia dejó personal capacitado, protocolos especializados, infraestructura tecnológica y mecanismos permanentes para compartir información entre instituciones.

Añadió que el principal aprendizaje fue la capacidad de autoridades federales, estatales y municipales para actuar bajo un mismo objetivo. El Gobierno ya había señalado que el plan dejaría capacidades institucionales y esquemas de coordinación que podrían utilizarse en futuras tareas de seguridad.

García Harfuch reconoció a las mujeres y hombres que participaron en la estrategia y aseguró que el resultado no perteneció a una sola corporación, sino al conjunto del Estado mexicano.

IO