Diputada Delma Rabelo minimiza detención de contador vinculado a hermano de ‘Alito’

La esposa del abogado de ‘Alito’ Moreno, y diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, minimizó la detención del contador Luis Antonio “N”, vinculado con Emigdio Moreno Cárdenas, al señalar que desconoce tanto a la persona como los detalles de la investigación.

Afirmó que solo tuvo conocimiento del caso a través de redes sociales y que no cuenta con información adicional. Ante los cuestionamientos sobre la legalidad de la detención, evitó emitir una postura concreta. Sostuvo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para acreditar alguna irregularidad.

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Lo anterior, luego de que el lunes 10 de agosto autoridades federales confirmaron la detención de Luis Antonio “N”, señalado como contador de Emigdio Moreno, hermano de ‘Alito’ Moreno Cárdenas, por el presunto desvío de 36 millones de pesos y contratos superiores a 90 millones.

Cuestionada sobre la detención del contador y la posibilidad de que las autoridades hayan actuado de manera justificada ante presuntas irregularidades, la diputada respondió que desconoce completamente la situación y que no conoce personalmente al detenido. Por ello, evitó pronunciarse de manera directa sobre el procedimiento iniciado contra Luis Antonio “N”.

La priista centró sus declaraciones en cuestionar al Gobierno de Campeche y acusarlo de no tolerar las críticas provenientes de la oposición. Afirmó que el caso debe analizarse bajo el principio de que la justicia no sea selectiva y sostuvo que las autoridades deben aplicar los mismos criterios a todas las personas.